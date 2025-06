Quem deve pagar por acidente com carro elétrico dentro de shopping de SP

Dessa forma, entende-se que a empresa responsável pela exposição do carro tem a obrigação de fiscalizar o veículo, criando procedimentos que impeçam uma pessoa de operá-lo.

"O carro exposto dentro de um shopping deve contar com alguma preparação para que seu motor não seja acionado por alguém — criança ou adulto", diz Murilo.

"O risco foi criado pela empresa que expôs o carro para divulgação, sem ter tomado qualquer medida preventiva de acidentes", completou.

Com base nisso, acredita o especialista, a empresa que operava o estande deve arcar com os prejuízos de todas as partes.

O que aconteceu

No último sábado (7), um carro elétrico de R$ 185 mil colidiu com uma joalheria, dentro do shopping Villa-Lobos, na Zona Sul paulistana.