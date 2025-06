Omoda exibe dois SUVs híbridos que chegam ao Brasil em 2025; veja detalhes

Omoda Jaecoo apresentou seus dois primeiros carros no Brasil há aproximadamente um mês, mas a marca manteve o pé no acelerador com mais dois lançamentos durante o Festival Interlagos, evento que ocorre em São Paulo até o próximo domingo (15).

A novidade desta vez é a chegada da versão híbrida do Omoda 5, além do lançamento Omoda 7 - um SUV um pouco maior que o 'irmão'. Ambos já haviam sido conhecidos pelo UOL Carros nos últimos salões automotivos na China e os preços não foram divulgados.

O Omoda 7 vem com motorização híbrida plug-in, com um propulsor 1.5 turbo a gasolina em companhia de um elétrico, com bateria de 18,4 kwh e autonomia superior a 1.400 km, de acordo com a marca.