Navio em chamas: o que já sabemos sobre os carros que saíram da China

Cerca de 800 carros elétricos estavam embarcados. O incêndio se iniciou na última terça. A tripulação tentou combatê-lo, mas não conseguiu. Desta forma, foi obrigada a evacuar o cargueiro, o deixando à deriva no oceano.

A embarcação havia saído do porto da cidade de Yantai, na China. O fretador do navio - controlado pela Zodiac Maritime - era a Anji Logistics, uma subsidiária da SAIC Motor, que possui fábrica no local e produz o modelo Buick Envision - que também pode ter unidades a bordo.

O local mais próximo do navio é a Ilha Adak, no Alasca (EUA), que está a cerca de 480 km.

