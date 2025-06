BMW exibe moto superesportiva mais potente feita no Brasil; veja detalhes

Para quem gosta de motocicletas de alto desempenho, a BMW usou o Festival Interlagos deste ano para apresentar a atualização da superesportiva S1000 RR.

O apresentador Jorge Moraes conheceu o modelo de duas rodas mais potente fabricado no Brasil: com 210 cv, o lançamento é montado na fábrica da marca alemã em Manaus (AM).

A edição desta semana do programa Carona também mostra as novidades sobre duas rodas da Honda para o mercado brasileiro, como a volta da Hornet - que agora é uma família de motos, composta por versões com motores de 500, 750 e 1.000 centímetros cúbicos.