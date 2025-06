Ram 3500 fica mais potente e ganha novo visual; veja o que mudou na picape

O conjunto é acoplado ao câmbio automático de oito marchas, com tração 4x2, 4x4 e reduzida. De acordo com a marca, a capacidade de reboque ultrapassa as 9 toneladas — o suficiente, segundo a fabricante, para rebocar até nove carros populares ao mesmo tempo.

O interior reforça o posicionamento premium da picape, com quadro de instrumentos digital de 12,3 polegadas e central multimídia com tela vertical de 14,5 polegadas. Ainda conta com carregador sem fio e sistema de som Harman Kardon com 17 alto-falantes.

Recursos de segurança, conforto e conectividade também foram atualizados, com assistentes de condução como detector de fadiga, alerta de colisão, piloto automático adaptativo e alerta de mudança de faixa, entre outros.