Pulse Abarth renova visual para encarar concorrência de VW Nivus GTS

A atualização do Pulse Abarth foi a novidade da Fiat durante o Festival Interlagos, evento que ocorre na capital paulista até o próximo domingo. A linha 2025 do SUV esportivo aposta em ajustes estéticos e na manutenção de sua motorização para fazer frente à chegada da concorrência - leia-se Volkswagen Nivus GTS.

A principal alteração está na parte externa: o para-choque dianteiro foi redesenhado, ganhando um visual mais limpo e moderno. A grade frontal agora exibe um novo padrão, e a barra vermelha na parte inferior do para-choque foi mantida, conferindo ainda mais personalidade ao modelo. Outra mudança é a troca do símbolo do escorpião pelo nome Abarth junto à grade.

Apesar das mudanças visuais, o conjunto mecânico permanece inalterado. O Pulse Abarth segue equipado com o já conhecido motor 1.3 turbo de quatro cilindros, que entrega 185 cv e 27,5 kgfm de torque junto ao câmbio automático de seis marchas. O desempenho continua sendo um dos principais atrativos do modelo, com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos.