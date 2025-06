GWM confirma SUV de 7 lugares em 2025 e aguarda Lula para inaugurar fábrica

Produção nacional em Iracemápolis

A GWM também confirmou o início da produção nacional na fábrica de Iracemápolis em julho. O evento contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ambas as partes estão ajustando as agendas para definir a data do lançamento.

O complexo fabril será inaugurado com protótipos, partindo para a fabricação de veículos em série dois meses após o início do período de testes.

As quatro versões do Haval H6 serão os primeiros carros a serem produzidos, mas a programação é de que pouco depois comece a ser fabricado o Haval H9 e a picape Poer. Ainda está andamento a construção de um novo prédio na fábrica em Iracemápolis para abrigar um centro de pesquisa e desenvolvimento.

O investimento será de R$ 4 bilhões, que fazem parte de um aporte de R$ 10 bilhões até 2032.