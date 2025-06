Carregar carro elétrico em lugar fechado é perigoso? Entenda a polêmica

Com a frota de carros elétricos se expandindo no Brasil, também cresce a busca por pontos de recargas em prédios e estacionamentos comerciais. No caso de quem busca apartamentos, as construtoras já anunciam o preparo da rede elétrica como diferencial do empreendimento.

Mas engenheiros e arquitetos temem resultados catastróficos enquanto as regras de segurança para esses eletropostos não se consolidam. O Crea (Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Agrimensura) do estado de Sergipe divulgou nota técnica em 3 de junho recomendando que carros elétricos não sejam carregados em condomínios, garagens subterrâneas, shoppings e outros tipos de estacionamento semelhantes.

A sugestão é de que as recargas ocorram em locais abertos, com separação mínima de três metros entre os veículos.