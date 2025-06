Test-drive irregular em parque de SP deve render multa de até R$ 33 milhões

O valor da multa ainda não foi publicado em despachos oficiais da prefeitura de São Paulo. Questionada quanto à decisão, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo ainda não respondeu.

O que diz a CasaCor

Ao UOL Carros, a CasaCor disse ter recebido com "surpresa" a decisão do Conpresp. "Desde o início, conduzimos todo o projeto com rigor técnico e em consonância com os protocolos estabelecidos pelos órgãos de patrimônio e as exigências da concessionária", afirmou a organização.

A empresa afirma que a estrutura foi implantada com anuência da concessionária Reserva Parques "e com aprovação integral" de outros órgãos públicos ligados às atividades, "sem qualquer objeção quanto ao uso da referida área".

"A CasaCor cumprirá a solicitação recebida com responsabilidade. No entanto, seguirá apresentando às autoridades competentes toda a documentação que comprova a legitimidade do projeto em questão."

O que diz a Peugeot

Em nota enviada na semana passada, a Peugeot frisou que a operação do serviço de valet, realizado pela Progress Park, "foi estruturada de forma a manter a fluidez no acesso ao evento e contribuir para a organização do fluxo de chegada do público".