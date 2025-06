Como SUV elétrico foi dirigido por criança e bateu na joalheria de shopping

Ainda de acordo com o texto, se o condutor e o passageiro dianteiro saírem do veículo sem travá-lo, a energia se mantém até que a bateria atinja cerca de 10%.

Além disso, acredita-se que exista modo específico para estandes publicitários que, como em carros de outras marcas, limita a aceleração por meio de códigos. Esse, porém, não teria sido usado.

Sem alavanca

Outras hipóteses para a batida incluem o fato de a chave ter sido deixada na cabine pelos responsáveis do automóvel, permitindo o acionamento do botão de partida. Mesmo nesse caso, entretanto, é necessário que o condutor pise no freio, mude o câmbio para a posição D (drive) e então acelere.

A seleção de marchas do Aion Y não é feita em alavanca tradicional, mas em um comando semelhante ao dos limpadores do para-brisa. Tal opção é comum até a carros elétricos de marcas ocidentais, como a Volkswagen; o mecanismo, entretanto, pode confundir quem está no comando do veículo.