Honda Hornet retorna ao Brasil com 'família' de motos; veja o que mudou

A edição desta semana do programa Carona é voltada à edição 2025 do Festival Interlagos Moto. No estande da Honda, o apresentador Jorge Moraes conheceu as novidades sobre duas rodas da marca japonesa para o mercado brasileiro, como a volta da Hornet - que agora é uma família de motos, composta por versões com motores de 500, 750 e 1.000 centímetros cúbicos.

A Honda também apresentou a embreagem E-Clutch - disponível na nova CB 650 R, essa nova tecnologia torna opcional o acionamento do manete da embreagem - basta acelerar e trocar a marcha.

Por sua vez, a Yamaha apresentou, dentre outros lançamentos, a XMax 300. A scooter de média cilindrada chega às concessionárias em agosto posicionada acima da XMax 250, trazendo motor de 27,9 cv, painel de instrumentos duplo e conexão Bluetooth.