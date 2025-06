De novo Onix a elétricos: GM prepara 'pacotão' de lançamentos em julho

A Chevrolet prepara um 'pacotão' de lançamentos no Brasil no próximo mês. A marca, que comemora 100 anos em 2025, terá em 8 de julho a apresentação de cinco modelos no país, entre eles a reestilização de seus carros 'campeões de vendas' e a chegada de dois modelos elétricos. Tudo faz parte do investimento de R$ 7 bilhões até 2028 anunciado pela montadora.

Após seis anos sem mudanças, finalmente Onix e Onix Plus receberão atualizações. Flagrados em testes pelo Brasil, os compactos terão mudanças no visual, em especial mudanças nos faróis, grade e para-choques redesenhados.

O interior também deve receber novidades já apresentadas na Spin, com painel de instrumentos digital de 8 polegadas e uma nova central multimídia de 11 polegadas.