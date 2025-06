Como novidades do iPhone afetam uso do seu celular no seu carro

Entre as atualizações está uma nova visualização compacta para chamadas recebidas - para que os usuários vejam quem está ligando sem que essa informação fique à frente de mapas e suas instruções.

Falando do Mapas, o aplicativo terá uma seção criptografada de Locais Visitados, que pode lembrar onde você esteve, podendo usar a "inteligência no dispositivo para entender melhor a rota diária de um usuário, apresentando a ele sua rota preferida quando estiver indo para casa ou para o escritório, além de notificá-lo sobre atrasos e oferecer rotas alternativas".

Dentro da interface gráfica (widgets) a marca colocará novos botões virtuais para controlar os dispositivos conectados, como porta de garagem e luzes de casa. Já no app Mensagens, será possível tocar em mensagens para curti-las ou não curti-las.

As atualizações chegaram também ao CarPlay Ultra, disponível para veículos da Aston Martin e que chegará também para carros de marcas como Hyundai, Kia e Genesis.

