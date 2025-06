VW Brasília fica intocada durante 41 anos em celeiro antes de ser resgatada

"Iniciamos as conversas com a família da antiga dona pouco depois de ela falecer, mas só fechamos negócio quando o inventário foi concluído. Atualmente, o carro ainda está no Paraná, para concluirmos a regularização dos documentos e fazermos a transferência de propriedade", explica Alexandre.

A Brasília LS ainda ostenta as placas amarelas e vai receber as chapas no padrão atual, do tipo Mercosul, e a intenção é mantê-la exatamente do jeito como foi encontrada no celeiro - que, segundo Vicentini, seria demolido assim que o carro saísse de lá, a fim de liberar espaço para a construção de uma casa.

Imagem: Arquivo pessoal

"Nem vamos limpar o carro. A ideia é deixá-la como está, ainda com medalha e uma estatueta da Virgem Maria no painel. A proprietária era muito religiosa e devota da Santa", relata o novo dono.

Alexandre Vicentini diz que a VW Brasília é um modelo que "está em alta" no mercado de automóveis clássicos e não foi barata: segundo o empresário, ele e o sócio não pagaram "muito menos" do que a pedida inicial dos herdeiros pelo veículo, que rondou os R$ 80 mil.