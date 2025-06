De Virgínia e Zé Felipe a traição exposta, faixas ilegais tomam vias de SP

A mais recente iniciativa do tipo envolve a separação dos influenciadores Virgínia Fonseca e Zé Felipe - pelo menos uma faixa, instalada no Viaduto Guadalajara, no bairro do Belenzinho, em São Paulo, promete revelar a razão do fim do famoso casal.

"Saiba o verdadeiro motivo do término da Virgínia e do Zé Felipe", diz o banner, que já viralizou nas redes sociais.

Em abril, outra iniciativa semelhante trazia a mensagem 'Daniel, decidi te expor", dando a entender que o respectivo QR Code revelaria uma traição amorosa (leia mais abaixo).

No caso envolvendo Virgínia Fonseca, o código leva a um site de venda de cursos online, aparentemente sem nenhuma ligação com o agora ex-casal, que também promete revelar outro "segredo" por R$ 19,90 ao mês.

Empresário diz que faturou R$ 520 mil com ação