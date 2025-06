Festival Interlagos traz novas motos que chegam ao Brasil; veja lançamentos

A edição desta semana do programa Carona é voltada à edição 2025 do Festival Interlagos Moto. Realizado de 29 de maio a 1º de junho no 'templo' do esporte a motor, na zona sul da capital paulista, o evento trouxe lançamentos de motocicletas de marcas como Honda, Yamaha, BMW, Royal Enfield e Suzuki, além de oferecer test-rides e outras experiências aos visitantes.

No estande da Honda, o apresentador Jorge Moraes conheceu as novidades sobre duas rodas da marca japonesa para o mercado brasileiro, como a volta da Hornet - que agora é uma família de motos, composta por versões com motores de 500, 750 e 1.000 centímetros cúbicos.

A Honda também apresentou a embreagem E-Clutch - disponível na nova CB 650 R, essa nova tecnologia torna opcional o acionamento do manete da embreagem - basta acelerar e trocar a marcha.