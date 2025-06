Como carro brasileiro foi parar no 'Chaves' e virou sucesso no México

Brasília mexicana

Lançada em 1973, a Brasília foi concebida pela Volkswagen do Brasil para oferecer espaço amplo e, ao mesmo tempo, aproveitar peças do Fusca. O projeto ao gosto do brasileiro acabou servindo, também, a outros países da América Latina. No México, a Brasília agradou tanto que foi fabricada no país entre 1974 e 1981.

Sua estreia na TV ocorreu no episódio "Lavagem Completa", de 24 de fevereiro de 1975. O carro teve papel de destaque, já que a história gira em torno de Chaves (Bolaños) sujar intencionalmente a Brasília, a fim de lavá-la em troca de dinheiro.

Durante a lavagem, Chaves se surpreende ao abrir o capô e não encontrar o motor 1.6 de 55 cv do carro, que ficava atrás. Junto ao vizinho, o protagonista também utiliza o carro para diversas piadas com outros personagens.

A unidade amarela, de modelo 1974 e com três portas, foi o primeiro carro adquirido por Édgar Vivar, segundo afirmou em diferentes entrevistas à televisão.

Dado o orçamento limitado, a Brasília de Vivar apareceu em outros episódios até o fim da década. Nas temporadas finais, há o que parece ser uma outra unidade, notável pela ausência do para-choque dianteiro e pelo emblema da VW em estilo distinto.