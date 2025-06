Por que carros elétricos estão no centro da disputa entre Trump e Musk

Problemas na Califórnia

Além dos ajustes no orçamento nacional, Musk enfrenta problemas com uma política estadual da Califórnia, que há anos busca acelerar a transição energética até proibir, daqui a dez anos, as vendas de carros que queimam combustível.

Dada a importância do mercado californiano, a lei influenciaria todo o mercado nacional, apontaram senadores republicanos. Assim, em 22 de maio os congressistas formaram maioria para anular o programa, alegando interferência indevida em outros estados.

A revogação também inclui um terceiro golpe em Elon Musk, já que ela também se estende aos créditos de carbono negociados no estado da Costa Oeste e que, em 2024, rendam US$ 2,4 bilhões à Tesla, pagos por rivais que não bateram suas metas de emissão.

O ato aguarda sanção presidencial para vigorar. A Califórnia já disse que irá à Suprema Corte recorrer do que, na visão do governo do estado, é a verdadeira invasão de competências.