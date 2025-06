Relâmpago McQueen real? Nova 'febre' no trânsito é perigosa e ilegal

Uso no trânsito é ilegal

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido é infração sujeita a multa de R$ 195,23, cinco pontos na CNH do infrator e retenção do veículo para regularização.

De modo geral, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) proíbe a instalação de acessórios que prejudiquem a segurança veicular e reforça a necessidade de manter o campo visual do condutor livre de qualquer obstrução Marco Fabrício Vieira, especialista em trânsito e conselheiro do Cetran-SP.

Em sua resolução 960/2022, o Contran é específico ao proibir o uso, em vias públicas, de painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas.

Painéis luminosos são permitidos, excepcionalmente, para veículos de transporte coletivo Imagem: Leandro Chemalle/Thenews2/Folhapress

A única exceção se aplica os ônibus e outros meios de transporte coletivo de passageiros. Nesses casos, porém, o display deve ser exclusivamente para informar o serviço ao usuário da linha.