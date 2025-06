Como cuidados com a bateria fazem seu carro eletrificado rodar ainda mais

Com a propagação de carros elétricos e híbridos no Brasil nos últimos anos, entender como prolongar a vida útil da bateria pode ser um diferencial para desmistificar a suposta complexidade do assunto, melhorar o convívio com o veículo no dia a dia e, de quebra, não ter surpresas que podem mexer com seu bolso.

Assim como cuidamos da saúde de nossos eletrônicos, a bateria de modelos eletrificados também se beneficia de hábitos e práticas que podem fazer uma grande diferença em sua longevidade.

Para Clemente Gauer, membro do Conselho Diretor e Coordenador do Grupo de Trabalho de Segurança da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), a primeira dica é evitar deixar a bateria em extremos.