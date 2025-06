Posso completar com água? O que você precisa observar para carro não ferver

Esta edição do Carona também mostra a viagem do apresentador Jorge Moraes à Patagônia, na Argentina, para contar todos os detalhes da Ford F-150 Tremor.

A nova versão da picape de grande porte da Ford estreia no Brasil com preço sugerido de R$ 580 mil, trazendo foco na condução fora de estrada.

Para se diferenciar da versão Lariat e justificar o acréscimo de R$ 20 mil no preço, a F-150 Tremor traz diferenciais como suspensões reforçadas, pneus todo-terreno e diversos auxílios eletrônicos para encarar os terrenos mais difíceis.

Como na configuração Lariat, o motor é o 5.0 V8 Coyote, naturalmente aspirado, capaz de render 405 cv de potência e 56,6 kgfm de torque, gerenciado pela transmissão automática de dez velocidades. A tração é 4x4 com reduzida, somada a um seletor com sete modos de condução.

Outro destaque do Carona é um dos lançamentos automotivos mais importantes de 2025 no Brasil: a chegada do Tera, novo SUV de entrada da Volkswagen com produção em Taubaté (SP), onde o já aposentado VW Gol era fabricado.

Medindo 4,15 m de comprimento, 2,56 m de distância entre-eixos e porta-malas de 350 litros (VDA), o Tera estreia com motorização 1.0 aspirada de 84 cv e câmbio manual na versão básica, com preço promocional de R$ 99.990 válido para as primeiras 999 unidades comercializadas - após o lote inicial se esgotar, o valor sobe a R$ 103.990.