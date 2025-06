Peugeot 2008 recebe apenas uma estrela em crash test do Latin NCAP

O resultado do crash test é válido apenas para as versões do Peugeot 2008 a combustão, fabricado na Argentina e com preços entre R$ 143.990 e R$ 173.990. O E-2008, elétrico, é importado da Europa e não foi incluído por conta das diferenças no seu projeto.

A Peugeot contestou os critérios do relatório final, divulgado nessa quinta-feira (5). A marca também reforçou seu compromisso com a segurança veicular e afirmou estar de acordo com padrões internacionais do setor.

Problemas em colisões laterais

A maior penalização do Peugeot 2008 se deu pelo fato dois itens de proteção contra impactos laterais não serem equipamentos instalados por padrão no veículo.