Navio em chamas com 3.000 carros da China está à deriva no Pacífico; veja

O navio cargueiro Morning Midas continua à deriva na região norte do Oceano Pacífico após um incêndio na embarcação, que traz mais de 3.000 carros a bordo e cuja tripulação foi resgatada em segurança.



A informação é da Guarda Costeira dos Estados Unidos, segundo a qual a embarcação ainda expelia uma densa nuvem de fumaça no avistamento mais recente, registrado nesta quarta-feira (4) - mesma data do início do incêndio.



Conforme a corporação, o cargueiro com 183 metros de comprimento traz a bordo 3.048 veículos, dos quais 70 são 100% elétricos e 681, híbridos. Os demais são modelos convencionais a combustão.

Todos os 22 tripulantes foram resgatados do cargueiro sem ferimentos, informa Guarda Costeira estadunidense Imagem: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos

De acordo com agências de notícia internacionais, o navio partiu no último dia 26 de Yantai, na China, rumo ao porto de Lazaro Cardenas, no México, onde os automóveis seriam desembarcados.



A Guarda Costeira estadunidense informa que o Morning Midas estava a cerca de 500 quilômetros da costa do Alasca quando recebeu o pedido de socorro da tripulação, que não conseguiu conter as chamas a bordo. Todos os 22 ocupantes foram socorridos sem ferimentos por outras embarcações que passavam pelo local.