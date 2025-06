Carro elétrico nacional será manual, feito para autoescola e barato

A ideia da E-Motors é utilizar o veículo elétrico exclusivamente em cursos de formações de condutores. A lei brasileira segue exigindo que futuros motoristas tenham aulas práticas em carros manuais, ainda que esses sejam minoria das vendas desde 2023.

Que carro é esse?

O EV3 é produzido desde 2019 pela montadora chinesa JMEV, que tem a Renault como uma de suas controladoras acionárias. Desde então, o modelo recebeu modificações pontuais, principalmente na mecânica.

No lançamento do projeto brasileiro, ocorrido em Belo Horizonte (MG), foi apresentada a versão mais recente do EV3, apresentada há alguns meses na China.

Versão normal do EV3 também é cotada para o Brasil Imagem: Divulgação

Nela, o hatch do tamanho de um Renault Kwid utiliza motor de 67 cv, além de baterias de lítio-ferro-fosfato da fornecedora Gotion com cerca de 30 kWH. A autonomia de 330 km corresponde à medição no ciclo chinês, muito otimista - na prática, uma carga deve servir para pouco mais de 200 km de aulas.