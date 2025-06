Por que novos SUVs farão você pagar mais pelos modelos compactos atuais

Se vende, por que baratear?

O valor elevado dos SUVs compactos vai ao encontro da alta procura no mercado. Em 2024, os utilitários esportivos bateram recorde de vendas, com 618.231 unidades emplacadas. Neste ano, já representam mais da metade dos zero-km vendidos em 2025.

Além do Tera e do já citado novo SUV derivado do Chevrolet Onix, o mercado de utilitários esportivos 'menores' ainda ganhará mais um concorrente: o Jeep Avenger, produzido na planta de Porto Real (RJ) e que deve empurrar os preços do Renegade para cima.

A concorrência também reagiu. Em sua linha 2026, a Fiat fez renascer a versão com motor aspirado e câmbio manual, em clara resposta ao Tera. Agora, ficou R$ 18.000 mais barato e custa a partir de R$ 98.990.

"Sejam veículos maiores e modernizados ou aqueles mais 'pobres' em equipamentos: no fim, quem vai ditar as regras do mercado será o consumidor", conclui Milad Kalume Neto.