Navio cargueiro com 3.000 carros é abandonado no Pacífico após incêndio

O navio, que possui a bandeira da Libéria, deixou o porto de Yantai, na China, em 26 de maio e estava a caminho de Lázaro Cárdenas, no México.

Segundo a Zodiac Maritime, uma fumaça foi vista subindo do convés onde estavam alocados cerca de 800 carros elétricos. Fogo em veículos elétricos em navios são difíceis de extinguir devido ao calor gerado e ao risco de reignição. Não se sabe ainda de que marca eram os veículos transportados pela embarcação.

Nos últimos anos, incidentes como este têm acontecido cada vez mais. Em 2019, o navio cargueiro Golden Ray, de propriedade da Hyundai Glovis, tombou com 4.200 carros na costa do estado norte-americano da Geórgia e teve que ser fatiado para ser extraído do local em um processo de dois anos. Já em 2022, um navio que transportava 4 mil carros de luxo, incluindo Porsches e Bentleys, afundou no arquipélago português dos Açores.

Segundo a seguradora Allianz Commercial, incidentes como estes atingiram o nível mais alto em uma década em 2024: "a realidade é que o risco continua significativo devido ao tamanho desses navios e às complexidades envolvidas no combate a incêndios e no salvamento".

