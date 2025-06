Como novo motor do Toyota Corolla promete conter avanço de carros elétricos

Os motores H2 são alimentados diretamente com hidrogênio líquido. O armazenamento do combustível neste estado pode ser feito em uma pressão menor, bem diferente do conjunto pressurizado exigido pelo gás, mas continua a ter que ser guardado a temperaturas abaixo de -250ºC. Para compensar, por ser mais denso que o gás, o hidrogênio líquido permite armazenar 50% a mais de energia no mesmo volume.

Testado nas pistas, o motor 1.6 turbo é semelhante ao que equipa os modelos GR Yaris e GR Corolla - e já foi testado no Corolla Cross. Da mesma maneira que outros carros a hidrogênio, o três cilindros gera apenas água pelo escapamento, entretanto, não chega a ser considerado zero emissão, uma vez que pode emitir um pouco de óxido de nitrogênio. É quase nada se comparado a um propulsor a combustão movido a etanol, gasolina ou diesel.

Mudanças no motor convencional

Algumas mudanças foram feitas para suportar o novo combustível, tais como sistema de injeção com maior pressão, juntas mais fortes, anéis de vedação reforçados, tudo para usar o combustível com segurança. O hidrogênio tem várias vantagens, mas é altamente inflamável, muitos associam o elemento ao desastre do dirigível Hindenburg, acontecido no longínquo ano de 1937.

A mecânica foi testada no automobilismo, participando com um GR Yaris no Campeonato Mundial de Ralis e com o GR Corolla nas corridas de endurance. No ano passado, a marca apresentou o GR H2 Racing Concept, um protótipo destinado a competir em Le Mans. Além disso, também está sob prova nas ruas e estradas, rodando em um Corolla Cross H2 desde 2022.

No entanto, persistem alguns problemas. O valor do hidrogênio é muito caro em comparação com a gasolina, diferença que se acentua mais quando colocado lado a lado com a eletricidade. De acordo com Hydrogen Insight, abastecer um Mirai na Califórnia pode ser cerca de 14 vezes mais custoso do que carregar um Tesla. A Toyota afirma que trabalha com parceiros para baratear o elemento.