Agora a Nasa vem: Ford Karga Pesada viraliza ao levar 1 tonelada de batatas

Rebatizado carinhosamente pela nossa redação como Karga Pesada, o compacto da Ford aparece carregando dezenas de sacos de batatas, seguramente ultrapassando a capacidade de carga máxima indicada no manual do proprietário, que é de aproximadamente 450 kg.

São sacos e mais sacos empilhados com técnica de Tetris, distribuídos por todos os cantos possíveis do carro: porta-malas, banco traseiro, banco dianteiro e até o teto. Tudo é amarrado com uma corda que já merece um documentário no Discovery Turbo.

De acordo com reportagem do jornal Tribuna do Paraná, o episódio inusitado aconteceu há cerca de uma semana na Ceasa (Central de Abastecimento) localizada em Curitiba (PR).

Conforme a publicação, um comerciante chegou a acomodar 58 sacos de batata no Ka, totalizando mais de 1,4 tonelada de carga. Ainda conforme a reportagem, o responsável pelo Karga Pesada, sob orientação de fiscais da Ceasa, deixou boa parte da mercadoria no local para sair de lá em segurança e retornar posteriormente a fim de buscar a carga restante.

Suspensão? Virou conceito filosófico

Em um dos vídeos que circulam nas redes, a traseira do Ka aparece encostada no chão - ela não só foi vencida pelo peso, como parece ter decidido se aposentar no meio do percurso.