Substituto do Gol? Como é o novo SUV de entrada apresentado pela Volkswagen

O programa Carona desta semana destaca um dos lançamentos automotivos mais importantes de 2025 no Brasil: a chegada do Tera, novo SUV de entrada da Volkswagen com produção em Taubaté (SP), onde o já aposentado Gol era fabricado.

Medindo 4,15 m de comprimento, 2,56 m de distância entre-eixos e porta-malas de 350 litros (VDA), o Tera estreia com motorização 1.0 aspirada de 84 cv e câmbio manual na versão básica, com preço promocional de R$ 99.990 válido para as primeiras 999 unidades comercializadas - após o lote inicial se esgotar, o valor sobe a R$ 103.990.

O SUV compacto derivado do Polo também traz configurações equipadas com propulsor 1.0 turbo de 116 cv, sempre associado ao câmbio automático de seis marchas. Com essa motorização, os preços vão de R$ 116.990 a R$ 139.990.