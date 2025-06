Quase instransponível, 'estrada da vergonha' é terror de motoristas nos EUA

Na estrada, oficialmente chamada de 135ª Avenida NW, poucos são os veículos que conseguem sair sem recorrer a algum tipo de resgate. Porém, quando a estrada está seca, o local não é um desafio tão grande assim. Por ser uma área próxima a locais de extração de petróleo, ele está sujeita a erosão.

Morador local, Devin Davis disse à publicação The Drive que observa pessoas ficarem presas na "estrada da vergonha" há cerca de dez anos, ou seja: mais de 300 carros já ficaram atolados na lama durante o período. Também há registro de veículos de entregas que ficam presos na via.

Davis tem um canal de YouTube no qual registra problemas ocorridos na estrada.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.