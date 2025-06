Picape voadora do CE atingiu altura de prédio de quatro andares, diz perito

Segundo o perito criminal Rodrigo Kleinubing, especializado em análise de acidentes através de vídeos e fotos, pode ser que a caminhonete tenha pousado a 93,6 m de distância do ponto em que decolou.

"Há uma incerteza elevada, pois no vídeo é utilizado o recurso de câmera lenta", explica o perito, que utiliza software criado junto a outro engenheiro da área.

Picape foi arrastada para fora da praia Imagem: Reprodução

Nesse caso, é possível estimar que, no mínimo, a Ford Ranger chegou a 8,6 m e voou por 77,3 m. No impacto com o solo — que levou o motorista ao hospital e inutilizou o veículo — a força estimada fica entre 16,6 e 19,1 toneladas, equivalente a um ônibus urbano.

O que diz a perícia

Analisando as filmagens que rodaram o mundo, o especialista estimou que a Ranger Raptor escalou o paredão de areia em velocidade mais provável de 115 km/h, mas que pode ter batido 123 km/h.