Preços caem e gasolina é mais vantajosa que etanol; veja ranking por estado

A pesquisa aponta que é mais barato abastecer carros flex com gasolina em 15 estados, enquanto o etanol e a melhor opção em 11 unidades federativas, incluindo o Distrito Federal - confira o ranking abaixo.

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Pacaembu (SP), onde o litro sai por R$ 3,73.

Já o álcool mais caro do país está em Macapá (AP), a R$ 5,81. Por sua vez, a gasolina mais barata está localizada em Itaguari (GO), a R$ 5,59. A mais cara é encontrada em Plácido de Castro (AC) e em Luzinópolis (TO), com preço médio de R$ 7,69.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,35

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63