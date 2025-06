Ford F-150: como é versão 'nervosa' da picape para encarar qualquer terreno

Jorge Moraes faz, ainda, uma visita à fábrica da Stellantis em Goiana (PE), que está comemorando dez anos de produção e hoje é responsável pela montagem dos modelos Renegade, Compass e Commmander, da Jeep; Toro, da Fiat; e Rampage, da Ram.

O primeiro veículo a sair da linha de montagem do polo automotivo pernambucano, há uma década, foi o Renegade - que soma mais de 600 mil unidades fabricadas desde então e terá uma segunda geração, segundo a Stellantis já anunciou.

Nos próximos meses, caberá ao Renegade a missão de ser o primeiro veículo montado em Goiana a trazer motorização híbrida flex, somando-se a Fiat Pulse e Fastback híbridos - estes com produção em Betim (MG)

Por fim, no quadro Autosserviço, o Carona alerta para os cuidados com o sistema de arrefecimento do carro. Caso você perceba que o nível do respectivo líquido esteja baixando com frequência, é sinal de um provável vazamento, capaz de fazer o motor "ferver".

Fique atento e nunca complete o líquido com água da torneira - o recomendado é sempre utilizar água desmineralizada mais aditivo recomendado no manual do veículo, na proporção correta.