VW Tera MPI: quais são os segredos do SUV para custar menos de R$ 100 mil

Por esse valor, o Tera 'pé-de-boi' se tornaria o SUV mais barato do país. A Fiat, entretanto, aguardou seu lançamento para anunciar o preço do Pulse Drive 1.3 MT 2026: R$ 98.900. Com a volta do câmbio manual, ficou R$ 18.000 mais em conta para adquirir a versão mais básica possível do modelo.

Novo Fiat Pulse Drive 1.3 MT 2026, o grande rival do Tera manual Imagem: Divulgação

Se, por um lado, a concorrência se moveu, por outro a VW pode se amparar no sucesso do Polo Track.

A versão também simplificada do hatch foi crucial para que o Polo se tornasse o carro de passeio mais vendido do país. Isso custando R$ 95.790 e com lista de equipamentos bem mais enxuta.

Volkswagen Tera MPI Imagem: Divulgação

Mecânica

O VW Tera MPI compartilha o mesmo conjunto mecânico do Polo Track: motor 1.0 aspirado (84 cv/77 cv) e transmissão manual de cinco marchas.