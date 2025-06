Novos motores japoneses põem futuro de carros totalmente elétricos em xeque

Vamos começar pela Toyota, uma vez que é a única delas instalada no Brasil. A Subaru é representada pelo Grupo Caoa, o que pode fazer com que a nova tecnologia seja importada. Por sua parte, a Mazda saiu do mercado nacional em 1999.

São dois os novos motores da Toyota: um 1.5 (disponível como aspirado ou turbo) e um 2.0. O atual 1.5 tricilíndrico da Toyota ainda não foi adotado no país, mas deve vir no novo Yaris Cross. Com eficiência térmica de 40%, ele é mais econômico e forte do que o quatro cilindros de mesma litragem. Não é o maior índice, os Nissan equipados com o sistema híbridos e-POWER têm 50% nesse quesito.

Por que desenvolver uma geração totalmente nova de motores a combustão? Segundo a marca, o plano foi tomado porque as leis de emissões previstas para a Europa - cujo programa Euro 7 entrará em vigor em 2028 - e Estados Unidos implicariam em reduzir a potência/torque e adotar catalisadores muito caros.

Mais ou menos como a crise do petróleo impactou os automóveis vendidos nos EUA nas décadas de 1970 e 1980, período no qual as emissões também apertaram, afetando drasticamente o rendimento dos propulsores.

Aqui parece que o movimento de downsizing foi invertido, pois o novo conjunto é de quatro cilindros. Por incrível que pareça, isso é bom, pois o novo arranjo permite que os cilindros sejam mais baixos, uma vez que eles são menores. Graças a isso, o volume do propulsor é 10% menor, o que facilita a instalação de sistemas híbridos. A Toyota estima que um sedã equipado com o novo motor terá consumo 12% inferior. Somado a isso, será mais potente.

Outra vantagem desses novos motores da Toyota é a possibilidade de deixar o capô mais baixo. O formato de cunha ainda é um dos melhores para garantir um coeficiente de penetração aerodinâmica mais baixo, o que reduz o consumo e também as emissões.