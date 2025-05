Funkeiro é acusado de fingir reação a assalto em SP para bombar nas redes

O funkeiro Danielzinho do Grau, com 2 milhões de seguidores no Instagram, vem sendo acusado de forjar um assalto, a fim de gravar sua reação e postá-la nas redes sociais.

O que aconteceu?

No dia 21 de maio, Danielzinho do Grau compartilhou, em seu Instagram, um vídeo em que, alegadamente, aparece tirando a arma, dominando e agredindo um assaltante na capital paulista.

O homem estava em uma moto na avenida Cidade Jardim, na saída do túnel Max Fefer; Danielzinho estava em um Porsche e seu relógio teria sido levado no assalto, de acordo com o músico.