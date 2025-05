Democrata: carro nacional foi alvo de CPI e morreu; restam só 2 exemplares

No fim da década de 1980, os irmãos José Carlos e José Luiz Finardi adquiriram as carrocerias e outros componentes do empresário e conseguiram montar as duas unidades funcionais que existem atualmente.

Uma delas, na cor verde, foi para o acervo do Museu do Automóvel em Brasília (DF), que tinha curadoria do jornalista Roberto Nasser - autor do livro "Democrata: o Carro Certo no Tempo Errado". O Democrata e outros veículos do museu foram adquiridos por um colecionador.

Democrata vira peça de museu

Democrata que seria o único com o motor original hoje está exposto no Museu do Automóvel de Canela Imagem: Arquivo pessoal

Vermelho, o outro exemplar ilustra esta reportagem e foi adquirido em meados dos anos 2000 pelos irmãos Róberson e Rogério Azambuja, do Rio Grande do Sul, também colecionadores.

Hoje, o carro faz parte do acervo do Museu do Automóvel de Canela (RS), fundado por eles.