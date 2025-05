GAC: como são os carros da nova marca chinesa e principais concorrentes

Os carros elétricos vêm com oito anos ou 160 mil km de garantia e, até o final de 2025, a meta é vender 8 mil unidades no mercado brasileiro.

GAC Aion V: elétrico luxuoso a preço de Jeep Compass básico Imagem: Divulgação

Para 2026, a meta é de 29 mil vendas e de inaugurar uma fábrica no país, com especulações de que possa ficar em Catalão (GO) ou no interior de São Paulo.

Para operar no Brasil, o investimento inicial foi de US$ 1 bilhão, ampliado recentemente em US$ 300 milhões.

Quem adquirir um GAC zero-quilômetro até 30 de junho ganhará brindes, como o carregador residencial, três anos (ou 100 mil km) de manutenção grátis e internet embarcada gratuita em alguns modelos.

Confira os lançamentos da GAC e alguns de seus rivais, com preços e características: