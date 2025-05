Ford Maverick 2025 'básica' fica mais equipada e barata; veja preço e itens

Imagem: Divulgação

O modelo recebeu, ainda, monitoramento "360 graus" por câmeras, sistema de som premium da Bang & Olufsen, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, centralização de faixa automática, assistente de reboque, alerta de ponto cego e teto solar, tudo de série.

Quanto à dirigibilidade, a Maverick mantém sua maior qualidade, que é rodar como um automóvel, trazendo ajuste de suspensões (independentes nas quatro rodas) firme, mas sem comprometer o conforto, direção precisa e motor com respostas ágeis nas acelerações e nas retomadas.

Imagem: Divulgação

O consumo de combustível é outro ponto destacado pela Ford: conforme medição no ciclo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), as médias são de razoáveis 8,5 km/l na cidade e de 11,4 km/l no ciclo rodoviário.

Em resumo: a Ford melhorou aspectos importantes da Maverick nesta atualização, deixando a picape bem mais equipada, e manteve suas principais qualidades, que são o comportamento dinâmico de carro de passeio e o tamanho, menor do que o de picapes médias, porém consideravelmente maior na comparação com as demais picapes de porte intermediário - leia-se Fiat Toro, Ram Rampage e Renault Oroch.