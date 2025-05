Prisão de MC Poze: por que funkeiro teve BMW apreendido e como é o carrão

Além da prisão, MC Poze do Rodo teve seu BMW X6 apreendido. De acordo com a polícia, o modelo - que já havia sido apreendido em outra operação - traz pintura preta na respectiva documentação, ,as hoje exibe carroceria na cor vermelha

O carro é um BMW X6 xDrive40i M Sport ano 2023/2024, com motor de seis cilindros em linha, potência de 381 cv e torque de 53,1 kgfm.

Dentre os equipamentos disponíveis temos faróis Full LED adaptativos, ar-condicionado com controle digital automático de quatro zonas, sistema que estaciona o veículo para o motorista, visualização 360° do veículo e seus arredores e a tecnologia Reversing Assist - que refaz em marcha a ré os últimos 50 metros percorridos pelo veículo

O BMW de MC Poze também é equipado com tecnologia que substitui a chave física do veículo, que pode ser aberto e ligado por meio de um smartphone.

