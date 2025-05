Fiat Titano ganha novo motor na linha 2026; veja preços e tudo o que mudou

A Fiat Titano, picape média da marca no Brasil, chegou à sua linha 2026 com renovações estéticas, nova mecânica e novo local de fabricação: anteriormente montada no Uruguai em regime CKD com peças trazidas da China, agora o modelo é produzido na Argentina.

A principal novidade é a estreia do motor 2.2 turbodiesel, que substitui o 2.2 de mesmo tipo adotado até então.

O novo 2.2 da Titano é o mesmo que estreou recentemente na Ram Rampage, no Jeep Commander e na Fiat Toro - a unidade rende 200 cv e 45,9 kgfm e é acompanhada da nova transmissão automática de oito velocidades com tração integral nas versões mais caras. Ao todo, há ganho de 11% de potência e 12% de torque com novo propulsor, informa a fabricante.