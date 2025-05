Carros PCD: como reforma tributária limitará acesso a isenção de impostos

Pela lei atual, carros de até R$ 200 mil podem gozar do imposto zerado, desde que vendidos para pessoas com deficiência (física, visual, auditiva e mental severa ou profunda) ou com transtorno do espectro autista.

O ICMS varia conforme o estado e, hoje, está entre 17% e 22%. As faixas de isenção o público PCD também dependem do governo estadual, mas vem prevalecendo o limite de R$ 70 mil para isenção total e de R$ 120 mil para isenção parcial - ou seja, entre R$ 70 mil e R$ 120 mil, o desconto do tributo é proporcional e, acima desse teto, é necessário recolher o ICMS integralmente.

Ainda que seja estadual, o ICMS tem o teto de isenção integral definido nacionalmente, sem alterações desde 2009.

PCD: novas regras da reforma tributária

A reforma tributária unirá IPI, ICMS e outros tributos sobre os novos CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

As mudanças serão aplicadas de forma gradual a partir de 2026 até 2033. Até lá, parte das alíquotas já está prevista em lei e parte será definida, anualmente, pelo Senado.