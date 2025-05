Luxo, potência e economia no posto: testamos o SUV híbrido da Lexus

Além disso, houve mudanças no revestimento interno de algumas versões, enquanto a configuração Impetus ganhou teto panorâmico opcional.

Em nome da competitividade, o Pulse também traz de volta a versão de entrada Drive com transmissão manual e motor 1.3 aspirado e promove o retorno da opção Turbo 200, equipada com propulsor 1.0 turbo flex de 130 cv e focada nos clientes PCD (pessoas com deficiência).

O Carona também destaca a chegada ao Brasil do Ford Mustang GT Performance com transmissão manual. A novidade desembarca no país em edição limitada a 200 exemplares numerados, cada um com preço sugerido de R$ 600 mil.

O motor é o conhecido 5.0 V8 aspirado, que nessa configuração rende 492 cv - 4 cv a mais do que a versão com câmbio automático.

Além do câmbio com pedal de embreagem, o lançamento da Ford traz diferenciais como bancos dianteiros esportivos da Recaro, carroceria com faixas pretas com frisos vermelhos e rodas de liga leve de 19 polegadas na cor bronze.

O quadro Autosserviço desta edição fala sobre a injeção eletrônica, item que equipa todos os carros modernos a combustão e que também pode apresentar problemas que exigem manutenção.