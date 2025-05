País dos elétricos? Ajuda chinesa fará Brasil ter mais carregadores que EUA

Prestes a bater 4 milhões de carregadores elétricos para carros, os chineses investirão uma fração disso no Brasil: a DiDi Chuxing — dona da 99 — instalará, sozinha, 10.000 pontos de carregamento em solo brasileiro nos próximos anos.

O anúncio foi feito durante recente viagem do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China. Na ocasião, também foram anunciados R$ 6 bilhões da GAC — que terá fábrica e já iniciou suas atividades no Brasil — e R$ 5 bilhões da Meituan, que promete concorrer com a rede de delivery iFood, entre outras iniciativas de mobilidade.

O investimento da DiDi, sozinho, já seria capaz de ampliar a rede de eletropostos do Brasil em 67%, mas, além dessa iniciativa, há outros programas de expansão da mobilidade elétrica.