Preços do novo VW Tera: maiores, T-Cross e Nivus têm versão mais barata

VW Tera High chega a R$ 142.290 com adição do pacote The Town Outfit Imagem: Divulgação

"O posicionamento de preços de um produto é uma ciência e tem muito relevância com os objetivos da marca", explica Milad Kalume Neto, especialista do setor automotivo.

"Ao posicionar um produto muito acima da concorrência, a marca tem que ter certeza de que seu produto entrega mais e está lastreado por uma marca representativa. E o inverso é igualmente proporcional", acrescenta Milad.

VW já pratica a competição interna e, acredita especialista, vem obtendo margens maiores com a estratégia Imagem: Divulgação

O analista acredita que, dentro do universo de vendas da VW, a escolha pela briga entre irmãos vai, de algum modo, ampliar as vendas ao invés de simplesmente transferir potenciais compradores de um modelo a outro.

"Dentro de uma marca, essa estratégia só pode existir se a margem final ficar maior. Ou seja: se, na composição final das vendas, eu conseguir ter mais lucro com essa nova proposição do que com o atual portfólio. Me parece essa a opção da VW", afirma.