Nissan pode vender sua principal fábrica para evitar colapso financeiro

A Nissan, que já passava por uma grande crise financeira, teve o mau momento potencializado pelas tarifas impostas pelo governo norte-americano sob gestão de Donald Trump. No momento, a esperança da marca está na intenção do Japão de poder negociar um novo acordo para reduzir os impostos, algo que já ocorreu com Reino Unido e China.

Masanori Katayama, presidente da Associação Japonesa de Fabricantes de Automóveis, disse: "confirmamos nossa intenção de continuar a pedir a evasão tarifária o mais breve possível. Mas, como se trata de uma questão de negociação, muitas coisas podem acontecer daqui para frente. Ainda não se sabe por quanto tempo as tarifas durarão e como essa questão será resolvida."

