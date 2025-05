Fiat Pulse 2026 fica até R$ 18 mil mais barato para enfrentar o VW Tera

Lançado em outubro de 2021 e fabricando em Betim (MG), o Fiat Pulse chega à linha 2026 com atualizações para se manter competitivo no mercado de SUVs compactos, que em breve será reforçado com a chegada do Volkswagen Tera.

Em termos de preços, o modelo da Fiat tem versão básica R$ 18.000 mais barata do que antes. É o Pulse Drive 1.3 manual, que chega por R$ 98.990 — R$ 1.000 a menos do que o primeiro lote do Tera MPI, também básico.

Até a linha 2025, a entrada do Pulse era feita pela versão 1.3 CVT, de modo que a queda no preço de entrada se deve à opção do câmbio mais simples. Mesmo assim, o Pulse Drive CVT também barateou, saindo agora por R$ 111.990 (R$ 5.000 a menos).