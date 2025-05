Câmbio manual por R$ 600 mil: Mustang ganha série limitada a 200 unidades

Além do câmbio com pedal de embreagem, o lançamento da Ford traz diferenciais como bancos dianteiros esportivos da Recaro, carroceria com faixas pretas com frisos vermelhos e rodas de liga leve de 19 polegadas na cor bronze.

Novidades do Fiat Pulse 2026

Fiat Pulse traz nova grade e para-choque redesenhado na linha 2026; na foto, versão Audace Imagem: Divulgação

Nesta semana, o colunista Jorge Moraes mostra todas as novidades da linha 2026 do Pulse. De olho na concorrência, incluindo a iminente chegada do Volkswagen Tera, o SUV compacto da Fiat recebeu atualizações como nova grade frontal e para-choque dianteiro redesenhado.

Além disso, houve mudanças no revestimento interno de algumas versões, enquanto a configuração Impetus ganhou teto panorâmico opcional.

Em nome da competitividade, o Pulse também traz de volta a versão de entrada Drive com transmissão manual e motor 1.3 aspirado e promove o retorno da opção Turbo 200, equipada com propulsor 1.0 turbo flex de 130 cv e focada nos clientes PCD (pessoas com deficiência).