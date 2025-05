Fiat Pulse muda para enfrentar chegada do VW Tera; veja como ficou

O Carona também destaca a chegada ao Brasil do Ford Mustang GT Performance com transmissão manual. A novidade desembarca no país em edição limitada a 200 exemplares numerados, cada um com preço sugerido de R$ 600 mil.

O motor é o conhecido 5.0 V8 aspirado, que nessa configuração rende 492 cv - 4 cv a mais do que a versão com câmbio automático.

Além do câmbio com pedal de embreagem, o lançamento da Ford traz diferenciais como bancos dianteiros esportivos da Recaro, carroceria com faixas pretas com frisos vermelhos e rodas de liga leve de 19 polegadas na cor bronze.

Nesta semana, Moraes dirige o Lexus RX 450h+, SUV grande da divisão de luxo da Toyota à venda por R$ 609.990.

Equipado com tecnologia híbrida plug-in, com bateria recarregável na tomada, o utilitário esportivo traz potência combinada de 308 cv, aceleração de zero a 100 km/h em 6,5 segundos e autonomia de aproximadamente 55 km no modo 100% elétrico.

O quadro Autosserviço desta edição fala sobre a injeção eletrônica, item que equipa todos os carros modernos a combustão e que também pode apresentar problemas que exigem manutenção.