VW Tera é lançado com versão 'barata' e IA; veja preços e detalhes do SUV

VW Tera High: R$ 139.990

Adiciona rodas diamantadas de 17", quadro de instrumentos digital de 10,25", carregamento de celular por indução e troca automática do farol alto. Tem como opcionais os pacotes ADAS (monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e assistente de permanência em faixa) e Outfit The Town (detalhes estéticos em preto) - este último eleva o valor do veículo a R$ 142.290.Como é o VW Tera

O visual do novo SUV já havia sido exibido durante os desfiles no Carnaval do Rio de Janeiro. No quesito visual, o Volkswagen Tera adota a nova identidade estilística da marca, inspirada em modelos recentes como o elétrico ID.4, a atualização do Taos — já disponível nos Estados Unidos — e a nova geração do Tiguan, prevista para estrear no Brasil em 2025.

Imagem: Daniel Neves/UOL

Entre os elementos de destaque estão a robusta coluna traseira, que remete ao estilo do VW T-Roc, os faróis de LED com assinatura diurna dividida em dois segmentos e as lanternas traseiras, também em LED, posicionadas em altura elevada e próximas ao vidro do porta-malas.

Para conter os custos e manter o modelo acessível, o Tera abre mão das barras luminosas que caracterizam a dianteira e a traseira de SUVs maiores e mais sofisticados da montadora. Ainda assim, o visual do utilitário não perde em personalidade e passa longe de ser básico.